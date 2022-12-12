Ереван, 12 декабря, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Группа жителей Азербайджана утром 12 декабря совершила «провокацию», перекрыв единственную дорогу между Арменией и Нагорным Карабахом. Об этом заявил на брифинге в Ереване глава комиссии по вопросам обороны и безопасности парламента Армении Андраник Кочарян.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Он прокомментировал заявление пресс-службы правительства Арцаха, что трассу Горис — Степанакерт перекрыла группа азербайджанцев под предлогом вопросов экологии.

«Силовой блок, который следит за прекращением огня, должен сделать выводы, предсказать и удержать азербайджанскую сторону от таких намерений, которые ни к чему хорошему не приведут», — сказал Кочарян.

Он отметил, что перекрытие Лачинского перевала Азербайджаном делает «беззащитными» жителей Нагорного Карабаха.

Напомним, жители Азербайджана 3 декабря уже блокировали трассу Горис — Степанакерт. В Баку заявили, что эксперты приехали выявлять «незаконную» добычу полезных ископаемых в Нагорном Карабахе. Дорога оставалась закрытой для проезда несколько часов. Её открыли после переговоров с участием российских миротворцев.