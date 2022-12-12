Москва, 12 декабря, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Высказывание министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана о том, что введение потолка цен на российскую нефть пока не дало ощутимых результатов, вполне соответствует тому факту, что цены на нефть стали возвращаться к естественному уровню. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 декабря заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Добыча нефти

«Пока движение цен на нефть следует общей экономической логике, — сказал он. — Поскольку постепенный отказ от закупок российской нефти проходит без серьезных проблем для западных стран, спекулятивные факторы, определявшие рост цен на черное золото в последнее время, перестали играть главную роль. В связи с этим цены стали возвращаться к естественному (экономическому) уровню. В будущем темпы роста мировой экономики и будут диктовать ценники на энергоресурсы. В долгосрочном периоде потолок цен на российскую нефть перестанет играть какую-либо роль».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил, что от установления потолка цен на российскую нефть нет ощутимых результатов.