Санкт-Петербург, 12 декабря, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Следственные органы Санкт-Петербурга предъявили обвинение иностранному гражданину в совершении преступления сексуального характера в отношении восьмилетней девочки в лифте одного из домов по Софийской улице.

Sledcom.ru Уголовное дело

Как сообщало ИА REGNUM, преступление произошло 9 декабря. На кадрах камеры видеонаблюдения видно, как мужчина средних лет в темной одежде и кепке наклоняется к девочке и целует её в губы. На следующий день на той же улице во Фрунзенском районе 49-летний мигрант из Средней Азии был задержан.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). За это преступление может быть назначено до 20 лет лишения свободы.

«Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.