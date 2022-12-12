Сингапур, 12 декабря, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Россия получит приглашение принять участие в заседаниях в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который в 2023 году будут проводить Соединённые Штаты. Об этом 12 декабря на брифинге в Сингапуре сообщил высокопоставленный чиновник США Мэттью Мюррей, передаёт телеканал CNBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

Читайте также: В Бангкоке началась встреча лидеров экономик — участниц АТЭС

«Как «хорошие распорядители АТЭС» Соединённые Штаты пригласят Россию, которая является членом блока, в который входит 21 страна», ― заявил Мюррей.

При этом отмечается, что Мюррей не уточнил, примет ли президент России Владимир Путин участие во встрече лидеров форума АТЭС в ноябре следующего года в Сан-Франциско (штат Калифорния).

Как сообщало ИА REGNUM, российский лидер Владимир Путин не принимал личного участия в саммите АТЭС, который прошёл в ноябре в Таиланде. Российскую делегацию возглавил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Ранее по теме: США заинтересованы в участии российской делегации в саммите АТЭС

Напомним, в мае представители США, а также ещё четырёх стран — членов форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, покинули зал заседаний на встрече министров торговли АТЭС во время выступления главы Минэкономразвития России Максима Решетникова.