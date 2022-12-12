Москва, 12 декабря, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Прогнозы американского инвестора Джима Роджерса о том, что ближайшие два-три года могут оказаться худшими для мировой экономики из-за накопленных долгов, едва ли сбудутся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 декабря заявил директор Института социально-экономических исследований финуниверситета при правительстве РФ Алексей Зубец.

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«Глобальное накопление долгов началось не вчера. Это начал еще делать Рейган, это его ноу-хау. И произошло это 40 лет назад. И с тех пор глобальные долги растут, не уменьшаются, и экономика при этом растет. Глобальный долг — это большая проблема, но это проблема при высоких ставках ФРС. Эту проблему можно ликвидировать просто — понизив ставки. Одним щелчком, — сказал Зубец. — То, что Запад находится недалеко от края пропасти, это всем понятно. Но сколько еще шагов до края пропасти, непонятно. Глобальный спад может произойти сейчас, а может через десять лет. И связано это не с долгами. Экономика развивается волнами. У народа пропадает желание покупать товары и услуги после того, как люди на протяжении многих лет активно потребляли. После этого аппетит пропадает. И сейчас мы находимся на грани перелома потребительских настроений среди западного населения. То есть стремление к повышению объема потребления готово смениться на противоположный тренд. И такая ситуация может наступить на глобальном рынке. И это будет основанием для глобального замедления экономики».

Но, как подчеркнул Зубец, четких рамок здесь нет — циклы роста потребления и спада могут продолжаться разное время, от пяти до 15 лет.

Напомним, как сообщалось ранее, по мнению Роджерса, предстоящий период трудностей в мировой экономике может быть «очень и очень плохим».