Санкт-Петербург, 12 декабря, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Ситуацию с отказом властей Санкт-Петербурга хоронить погибшего в ходе специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине заключённого прокомментировал предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Его слова 12 декабря приводит официальный телеграм-канал пресс-службы бизнесмена.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

Как отметил Пригожин, ему известно об этом факте, который, как он считает, является вандализмом и издевательством над памятью всех погибших участников спецоперации.

«Мы будем биться за каждого бойца, вне зависимости от того, заключенный он или нет. В ЧВК «Вагнер» бывшие заключенные и сотрудники правоохранительных органов воюют плечом к плечу», — сказал он.

При этом глава ЧВК «Вагнер» уточнил, что его компания добьётся, чтобы этот боец был захоронен на Аллее Героев, а затем разберётся, кто бы прав, а кто виноват в этой ситуации.

«И будем выдергивать за уши каждого гадёныша и привлекать его к ответу. Чтобы он заглянул в глаза этого погибшего бойца, который со своими боевыми товарищами исполняет контракт с Родиной до конца, живыми или мёртвыми», — добавил Пригожин.

Отметим, ранее стало известно, что погибшего в зоне СВО заключённого Дмитрия Меньшикова не удается похоронить на Аллее Славы Белоостровского кладбища Санкт-Петербурга из-за того, что власти города требуют для этого дополнительного разрешения от государственного казённого учреждения «Специализированная служба Санкт‑Петербурга по вопросам похоронного дела».