Москва, 12 декабря, 2022, 06:37 — ИА Регнум. У военнослужащих ракетного подразделения Западного военного округа уходит несколько минут на запуск снарядов с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Министерство обороны России 12 декабря показало боевую машину в действии.

Минобороны России ОТРК «Искандер-М»

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«Координаты цели получены, и по приказу с командного пункта расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса производит запуск ракеты. От получения задачи до пуска — несколько минут. Крылатая ракета летит на предельно малой высоте, огибая рельеф местности», — отметили в пресс-службе минобороны.

Сначала с установки снимают маскировочную сетку, затем выставляют на огневую позицию и выравнивают, после этого происходит запуск. Отправлять в цель установка может в том числе баллистические ракеты.

«На каждой машине загружены разные изделия. В зависимости от того, какая задача, той машиной и работаем. Соответственно, ту ракету и используем. Расчеты слаженные, понимание без слов, задачи выполняем на отлично», — прокомментировал работу комплекса командир расчёта пусковой установки Олег.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря Минобороны РФ показало кадры уничтожения командного пункта ВСУ. Командный пункт киевских боевиков на запорожском направлении был уничтожен боевыми расчетами крупнокалиберных 120-мм минометов 2Б11 ЮВО.