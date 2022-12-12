Минобороны РФ показало работу тактического ракетного комплекса «Искандер»
Москва, 12 декабря, 2022, 06:37 — ИА Регнум. У военнослужащих ракетного подразделения Западного военного округа уходит несколько минут на запуск снарядов с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Министерство обороны России 12 декабря показало боевую машину в действии.
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«Координаты цели получены, и по приказу с командного пункта расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса производит запуск ракеты. От получения задачи до пуска — несколько минут. Крылатая ракета летит на предельно малой высоте, огибая рельеф местности», — отметили в пресс-службе минобороны.
Сначала с установки снимают маскировочную сетку, затем выставляют на огневую позицию и выравнивают, после этого происходит запуск. Отправлять в цель установка может в том числе баллистические ракеты.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря Минобороны РФ показало кадры уничтожения командного пункта ВСУ. Командный пункт киевских боевиков на запорожском направлении был уничтожен боевыми расчетами крупнокалиберных 120-мм минометов 2Б11 ЮВО.