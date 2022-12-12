Старейший горно-обогатительный комбинат Урала получил иск о банкротстве
«Высокогорский горно-обогатительный комбинат» получил банкротный иск
Екатеринбург, 12 декабря, 2022, 09:39 — ИА Регнум. ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат», входящее в группу компаний «Научно-производственное региональное объединение «Урал», получило от кредитора иск о банкротстве. Исковое заявление арбитраж Свердловской области пока к производству не принял, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.
Исковое заявление от «ПромЭлектроСервис» из пгт Рефтинский (Свердловская область) поступило в базу суда 9 декабря 2022 года. Сумма претензий не сообщается.
Также 8 декабря 2022 года в реестр юридически значимых событий поступило уведомление от ООО «Промтрансстрой» о намерении подать банкротный иск к тому же ГОК.
ГОК, прописанный в Нижнем Тагиле, включён в ЕГРЮЛ 21 мая 1993 года, но ведёт свою историю с 1721 года. По итогам 2021 года выручка ОАО составила 9,8 млрд рублей при чистой прибыли 1,8 млрд рублей. По данным базы «Контур. Фокус», на ГОК трудятся 3316 человек.
Напомним, также в Приморском крае в стадии рассмотрения на сегодня находится банкротный иск к ООО «Лермонтовский горно-обогатительный комбинат», принадлежащему госкомпании «Примтеплоэнерго». Истцом в споре выступает компания «Русский вольфрам». Также ГОК числится в стадии ликвидации по решению собственника.