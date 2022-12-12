Екатеринбург, 12 декабря, 2022, 09:39 — ИА Регнум. ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат», входящее в группу компаний «Научно-производственное региональное объединение «Урал», получило от кредитора иск о банкротстве. Исковое заявление арбитраж Свердловской области пока к производству не принял, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

https://kad.arbitr.ru ГОК

Исковое заявление от «ПромЭлектроСервис» из пгт Рефтинский (Свердловская область) поступило в базу суда 9 декабря 2022 года. Сумма претензий не сообщается.

Также 8 декабря 2022 года в реестр юридически значимых событий поступило уведомление от ООО «Промтрансстрой» о намерении подать банкротный иск к тому же ГОК.

Напомним, также в Приморском крае в стадии рассмотрения на сегодня находится банкротный иск к ООО «Лермонтовский горно-обогатительный комбинат», принадлежащему госкомпании «Примтеплоэнерго». Истцом в споре выступает компания «Русский вольфрам». Также ГОК числится в стадии ликвидации по решению собственника.