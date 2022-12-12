Лондон, 12 декабря, 2022, 03:05 — ИА Регнум. Крайней мерой назвал разрыв дипломатических отношений между Россией и Великобританией посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

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По мнению дипломата, после такого шага страны будут взаимодействовать только на военной платформе, и это не соответствует их интересам.

«Разрыв дипотношений — самая крайняя мера, за которой уже остаются военные отношения. Как мне сейчас представляется, это и не в интересах Лондона, и не в наших», — сказал Андрей Келин.

Он напомнил, что отношения между Лондоном и Москвой ухудшаются с 2018 года в связи с делом Скрипалей. До начала спецоперации страны поддерживали деловое, гуманитарное и экономическое сотрудничество, а теперь их связывают только дипломатические отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия не закупает вооружение в Иране и не оказывает военно-техническую поддержку этой стране, ранее заявили в Министерстве иностранных дел РФ в ответ на обвинения со стороны МИД Великобритании. Политику Британии в МИД РФ назвали двуличной и пообещали тщательно фиксировать все факты поставок вооружения Украине Лондоном в частности и странами Запада в целом.