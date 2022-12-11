Москва, 12 декабря, 2022, 02:21 — ИА Регнум. Россия не закупает вооружение в Иране и не оказывает военно-техническую поддержку этой стране. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ, опровергая обвинения со стороны МИД Великобритании, сообщило ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД РФ

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«Категорически отвергаем прозвучавшие на днях высказывания министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, который вслед за представителями США обвинил Российскую Федерацию и Иран в неких «постыдных» сделках в контексте украинского кризиса. Британской стороне хорошо известно, что инсинуации о военных поставках Ирана в Россию, которые якобы осуществляются в обмен на российскую военно-техническую поддержку, являются целиком надуманными», — говорится в сообщении российского ведомства.

По словам представителей МИД, Россия, в отличие от стран Запада, соблюдает нормы международного права при сотрудничестве со странами. Дипломаты также посоветовали Клеверли «если уж и рассуждать о «постыдных» сделках, то вспомнить в первую очередь о массированной военно-технической, финансовой и пропагандистской помощи киевскому режиму, которую оказывают Великобритания и ее западные союзники.

Политику Британии в МИД РФ назвали двуличной и пообещали тщательно фиксировать все факты поставок вооружения Украине Лондоном в частности и странами Запада в целом.

Как сообщало ИА REGNUM, НАТО делает всё возможное, чтобы не вступать в конфронтацию с Россией, заявил 11 декабря министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. По его словам, альянс не имеет «внутренних потребностей» для вовлечения в конфликт, а НАТО не угрожало России прежде и не несёт для неё опасности сейчас.