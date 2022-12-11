Москва, 12 декабря, 2022, 00:26 — ИА Регнум. Украинские боевики боятся боевых машин поддержки танков «Терминатор», которые использует армия России. В одном из боёв представители ВСУ просто убежали, увидев эту технику, рассказал командир экипажа одной из этих машин, служащий в третьем Армейском корпусе Западного военного округа Вооружённых сил России.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

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«В один из последних выездов был бой, практически блиндаж противника был растоптан, противник бежал при виде «Терминатора». Танки выходят первой линией, мы выходим за танками. Танки работают по целям по своим, и у нас прицелы хорошие стоят оптические», — отметил он.

Боевая машина прекращает попытки киевских боевиков вести огонь и поддерживает пехоту. На технике установлены четыре противотанковые управляемые ракеты, две пушки, два гранатомёта и пулемёт.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 11 декабря военнослужащие России уничтожили пусковую установку «Бук-М1», взвод РСЗО «Град» и от 70 до 95 боевиков киевского режима.