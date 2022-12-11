Вашингтон, 11 декабря, 2022, 23:48 — ИА Регнум. Официальный представитель Государственного департамента США Джон Кирби не смог пояснить, почему бывшего дипломата посольства США в Москве Марка Фогеля не обменяли раньше баскетболистки Бриттни Грайнер. Отмечается, что посол находился в заключении дольше по аналогичному обвинению в контрабанде наркотиков, об этом пишет Fox News.

Matt H. Wade США

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«В этом конкретном случае существует ограничение. Это всё, что я могу сказать публично», — сказал Джон Кирби.

Ранее супруга 61-летнего Фогеля Джейн заявляла о заверениях Госдепа в продолжении работы над его освобождением. По одной из версий, Фогель мог поставлять наркотики для сбыта среди учащихся англо-американской школы, где работал преподавателем.

Как сообщало ИА REGNUM, Марка Фогеля, осуждённого за контрабанду наркотиков, попросил освободить Госдепартамент США. Американский дипломат был задержан сотрудниками таможни в январе 2021 года в московском аэропорту «Шереметьево». Фогель и его супруга прибыли в Москву из Нью-Йорка, в ходе таможенного контроля в багаже Фогеля было обнаружено наркотическое вещество растительного происхождения. При этом дипломат утверждал, что использует наркотики только в медицинских целях.

Судом в России экс-дипломат был приговорён к 14 годам лишения свободы.