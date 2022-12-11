Москва, 11 декабря, 2022, 22:35 — ИА Регнум. За сутки военнослужащие России уничтожили пусковую установку «Бук-М1», взвод РСЗО «Град» и от 70 до 95 боевиков киевского режима. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, подводя итоги 11 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

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Армия РФ продолжает наступление на донецком и краснолиманском направлениях, там были уничтожены соответственно до 65 и до 40 военных ВСУ, на купянском направлении — до 30 боевиков.

Пусковая установка «Бук-М1» разрушена под Краматорском, взвод РСЗО «Град» — возле Красного Лимана.

Кроме того, системы ПВО сбили пять ракет HIMARS и два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» в Донецкой Народной Республике и в Запорожской области, в районе Мелитополя.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции за сутки также уничтожили три диверсионные группы на территории Луганской Народной Республики.