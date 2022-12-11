Брюссель, 11 декабря, 2022, 21:52 — ИА Регнум. Военные запасы Евросоюза истощены из-за помощи Киеву, заявил 11 декабря глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

Как сообщалось ранее, 8 декабря Боррель сказал, что запасы вооружения в ЕС «заканчиваются», объяснив это хроническим недофинансированием военно-промышленного комплекса.

В тот же день глава дипломатии Евросоюза призвал страны — члены ЕС увеличить военные расходы на 30%.