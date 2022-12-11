Москва, 11 декабря, 2022, 19:46 — ИА Регнум. Информация о том, что в ближайшее время произойдёт смена руководства Генштаба ВС РФ, является фейком, распространяемым украинскими каналами. Об этом 11 декабря пишет telegram-канал «Война с фейками».

Kremlin.ru Валерий Герасимов

Соответствующий пост также разметило в своём официальном канале Министерство обороны РФ.

«Правда: Валерий Герасимов продолжает выполнять свои должностные обязанности в роли начальника Генерального штаба ВС РФ. Предпосылки для его отставки отсутствуют», — говорится в сообщении.

Отмечается, что начальника Генштаба может снять с должности только президент РФ, но на сайте Кремля нет соответствующего указа, и российские СМИ также не сообщали о кадровых перестановках в Генштабе.

Подчёркивается, что недавно Герасимов посещал церемонию вручения медалей Героям России, а также был замечен на церемонии, посвященной 190-летию со дня основания Военной академии Генштаба.

«Украинские фейкомёты с самого начала СВО регулярно «отправляют в отставку» Валерия Герасимова. Все эти сообщения не подтвердились», — заключили авторы канала.