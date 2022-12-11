Пекин, 11 декабря, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Подводные лодки Военно-морских сил Китая используют корабли противника в Южно-Китайском море в качестве тренировочных объектов. Об этом 11 декабря пишет газета Global Times.

Emergingequity.org Подлодки КНР.

«Когда мы замечаем корабли противника, заходящие в некоторые районы моря, мы активно продвигаемся вперёд для встречи с ними и используем их в качестве партнёров в тренировках», — сказал командир одной из подлодок Ван Хайлян.

Он добавил, что при таком подходе моряки становятся спокойнее и увереннее.

По мнению китайского командования, это не только повышает боевые возможности субмарин в реальных боевых условиях, но и удерживает враждебные Китаю силы от провокационных действий, отмечает издание.