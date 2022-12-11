Стало известно, какие страны ЕС продолжают закупать российский СПГ
Берлин, 11 декабря, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Российский сжиженный природный газ (СПГ) продолжают закупать Германия, Бельгия, Франция и Нидерланды. Об этом 11 декабря сообщает немецкий телеканал ZDF со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики.
Gazprom.ru
СПГ-танкер
По словам вице-президента института Стефана Коотса, объёмы поставок газа в Германию составляют около 5 млрд кубометров в год, что составляет примерно 5% от всей потребности страны.
Причём российский СПГ поступает сначала в Бельгию, а уже потом идёт в Германию.
Также отмечается, что 13% европейского импорта СПГ приходится на Россию, а странами-покупателями прежде всего являются Франция, Бельгия и Нидерланды.