Берлин, 11 декабря, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Российский сжиженный природный газ (СПГ) продолжают закупать Германия, Бельгия, Франция и Нидерланды. Об этом 11 декабря сообщает немецкий телеканал ZDF со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики.

Gazprom.ru СПГ-танкер

По словам вице-президента института Стефана Коотса, объёмы поставок газа в Германию составляют около 5 млрд кубометров в год, что составляет примерно 5% от всей потребности страны.

Причём российский СПГ поступает сначала в Бельгию, а уже потом идёт в Германию.

Также отмечается, что 13% европейского импорта СПГ приходится на Россию, а странами-покупателями прежде всего являются Франция, Бельгия и Нидерланды.