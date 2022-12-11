Донецк, 11 декабря, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 11 декабря освободил от занимаемой должности главу Дебальцево Игоря Захаревича.

Иван Шилов, ИА REGNUM Денис Пушилин

3 декабря Пушилин раскритиковал глав нескольких городов и районов республики за недостаточно оперативную работу по ликвидации последствий обстрелов ВСУ для инфраструктуры.

Несмотря на то, что все необходимые средства были выделены, в ряде городов, в том числе в Дебальцево, аварийные бригады так и не были созданы, отметил врио главы ДНР.