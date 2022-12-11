Москва, 11 декабря, 2022, 17:19 — ИА Регнум. На 94-м году жизни умер советский разведчик Георгий Санников, активно участвовавший в начале 1950-х годов в ликвидации подполья ОУН (организация, деятельность которой запрещена в России), сообщил руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов.

Иван Шилов ИА REGNUM Свечи

Санников родился в Екатеринбурге 25 марта 1929 года в семье служащего. С 1944 по 1947 год он был курсантом Киевской спецшколы ВВС, в 1952 году после окончания юридического факультета Киевского госуниверситета имени Т. Г. Шевченко его направили в органы государственной безопасности УССР.

После окончания учёбы в московской разведшколе КГБ (1956–1958 гг.) Санникова по линии внешнеполитической разведки дважды направляли в командировки в Германию. Разведчик работал с ценной агентурой и имел положительные результаты по приобретению источников информации. В 1970–1971 годах он был участником четырёхсторонних переговоров по Западному Берлину. В 1977 году вышел в отставку.

Советский разведчик был членом Союза писателей России, участвовал в патриотическом воспитании молодёжи. В 2015 году за активную общественную работу его наградили медалью «Патриот России». За написанную книгу о подростках, участвовавших в Великой Отечественной войне и ставших разведчиками, («Их закалила война…») в 2018 году Санников стал лауреатом премии СВР в области литературы и искусства.