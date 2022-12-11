Москва, 11 декабря, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Марио Фернандес возобновит карьеру в Бразилии. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба «армейцев».

Дарья Антонова ИА REGNUM Марио Фернандес

«Марио принял решение возобновить игровую карьеру», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ЦСКА не стал возражать желанию 32-летнего футболиста провести в Бразилии ещё год, чтобы быть рядом с женой и недавно родившимся сыном.

Напомним, Фернандес с 2012 по 2022 год выступал за ЦСКА. 18 мая 2022 года он принял решение приостановить карьеру. В 2016 году он получил российское гражданство, после чего сыграл 33 матча за сборную России.