Будапешт, 11 декабря, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Еврокомиссия применяет политическое насилие в отношении Польши, Венгрии и других государств, а значит, сотрудничество в рамках Евросоюза необходимо переосмыслить. Об этом 11 декабря заявил евродепутат от правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» Тамаш Дейч в ходе своего выступления в программе радиостанции Kossuth.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

По его мнению, Европарламент и Еврокомиссия пытаются заставить руководство Венгрии осуществлять их политику в области сексуальных меньшинств, миграции и санкций.

«Брюссельские бюрократы используют все имеющиеся в их распоряжении средства, чтобы навязать свою волю венгерскому народу, и делают это в то время, когда по этим вопросам существует национальное единство, выходящее далеко за рамки партийной принадлежности», — подчеркнул евродепутат.

Он также считает, что имеет место «домашнее насилие внутри политического сообщества, Европейского союза, а домашнее насилие является одним из самых серьезных преступлений».

Он также призвал прекратить надменное, снисходительное, высокомерное, колониальное западное превосходство, которое хорошо известно из истории.

Дейч также отметил, что во многих отношениях сотрудничество в рамках Евросоюза нужно переосмыслить.

Евродепутат добавил, что Еврокомиссия оказывает давление как на Венгрию, так и на Польшу, от которой требует реформ по внутриполитическим вопросам.

По его мнению, несправедливому отношению со стороны некоторых стран при попустительстве Еврокомиссии подвергались также Болгария и Румыния, которым отказали в присоединении к Шенгенскому пространству.