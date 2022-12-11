Брюссель, 11 декабря, 2022, 16:22 — ИА Регнум. В Бельгии арестовали заместителя главы Европарламента Еву Кайли в ходе расследования дела о коррупции, связанного с Катаром. Об этом 11 декабря пишет Agence France-Presse (AFP), ссылаясь на источник в суде.

Wazobians.com За решеткой

По информации издания, при расследовании этого дела были арестованы замглавы Европарламента Ева Кайли и еще трое лиц.

Федеральная прокуратура, не называя имен арестованных, объявила о предварительном заключении под стражу четырех из шести фигурантов, которые были задержаны за минувшие 48 часов, поясняет СМИ.

По информации прокуратуры, вечером 10 декабря в доме второго депутата Европарламента проводился обыск.