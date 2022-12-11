Москва, 11 декабря, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что отношения между Россией и Ираном становятся «полномасштабным оборонным партнерством», которое угрожает Ближнему Востоку и остальному миру. Об этом пишет Washington Post.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Издание приводит слова Кирби, который заявил, что «поддержка идет в обоих направлениях», поскольку Москва предлагает Тегерану «беспрецедентный уровень военной и технической поддержки» в обмен на иранские беспилотники и, возможно, баллистические ракеты для использования в ходе спецоперации на Украине.

Высокопоставленный представитель США считает, что Москва намерена сотрудничать с Ираном в сфере разработки оружия и подготовки кадров.

«Мы обеспокоены тем, что Россия намерена предоставить Ирану передовые военные компоненты», — приводит издание слова Кирби. При этом чиновник отказался уточнить, что это за компоненты, но заявил, что «они могут включать противовоздушную оборону». Отмечается, что российская система ПВО С-400 считается одной из самых мощных в мире.

Издание, ссылаясь на одного из высокопоставленных военных чиновников, сообщает, что Иран согласился поставить до шести тысяч беспилотников, которые с лета 2022 года использовались Россией в ходе спецоперации.

По информации журналистов, которые приводят слова еще одного чиновника из государства — члена НАТО, Иран согласился поставить России «тысячи» беспилотников.

Уточняется, что эти чиновники подтвердили, что иранские баллистические ракеты также были приобретены Россией.

Издание сообщает, что высокопоставленный военный чиновник, ссылаясь на перехваты разведданных, заявил, что Иран согласился предоставить проекты, а также осуществить технический надзор за планируемым российским заводом по производству беспилотников, который, как ожидается, будет создан в Татарстане.