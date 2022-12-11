Запад не любит Россию и любить не собирается, заявил Песков
Песков: Запад не собирается любить Россию, но нам это и не нужно
Москва, 11 декабря, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Запад не любит Россию и любить не собирается, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Представитель Кремля добавил, что Россию «кто-то любит и, наверное, не меньшая часть мира», а говоря о том, что «РФ никто не любит», то он имел в виду «на коллективном Западе».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что отношения между США и Россией остаются в «печальном состоянии».
По словам представителя Кремля, переговоры между Москвой и Вашингтоном по обмену россиянина Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер не являются шагом к выходу из кризиса в отношениях. Песков также сообщил, что обменом Грайнер на Бута занимались спецслужбы США и России.
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