Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом
Путин и Эрдоган обсудили по телефону реализацию «зерновой сделки»
Анкара, 11 декабря, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщили 11 декабря в администрации турецкого лидера.
Иван Шилов ИА REGNUM
Эрдоган. Путин
Отмечается, что в ходе переговоров главы двух государств обсудили двусторонние отношения, а также реализацию «зерновой сделки».
Как сообщало ИА REGNUM, в ходе предыдущих телефонных разговоров главы Турции и России подчеркивали важность комплексного и полного выполнения «зерновой сделки».
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