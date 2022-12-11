Анкара, 11 декабря, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщили 11 декабря в администрации турецкого лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган. Путин

Отмечается, что в ходе переговоров главы двух государств обсудили двусторонние отношения, а также реализацию «зерновой сделки».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе предыдущих телефонных разговоров главы Турции и России подчеркивали важность комплексного и полного выполнения «зерновой сделки».

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