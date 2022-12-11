Армия России уничтожила три группы диверсантов в ЛНР
Москва, 11 декабря, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции за сутки уничтожили три диверсионные группы на территории Луганской Народной Республики, сообщили в Министерстве обороны РФ 11 декабря.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Министерство обороны РФ
Также сообщается об уничтожении трех минометных расчетов ВСУ в этом регионе.
10 декабря в Минобороны сообщали об уничтожении двух групп диверсантов на территории ДНР.
11 декабря в ведомстве рассказали об успешном наступлении на краснолиманском и донецком направлениях, отражении атак ВСУ на южнодонецком, ударам по скоплению живой силы и техники в Харьковской области.