Москва, 11 декабря, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции за сутки уничтожили три диверсионные группы на территории Луганской Народной Республики, сообщили в Министерстве обороны РФ 11 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

Также сообщается об уничтожении трех минометных расчетов ВСУ в этом регионе.

10 декабря в Минобороны сообщали об уничтожении двух групп диверсантов на территории ДНР.

11 декабря в ведомстве рассказали об успешном наступлении на краснолиманском и донецком направлениях, отражении атак ВСУ на южнодонецком, ударам по скоплению живой силы и техники в Харьковской области.