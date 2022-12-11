Рим, 11 декабря, 2022, 13:45 — ИА Регнум. В Риме при стрельбе на собрании жильцов многоквартирного дома погибли четыре человека, сообщает 11 декабря газета il Messaggero.

ru.torange.biz Стрельба

Отмечается, что стрельбу открыл мужчина около входа в одно из местных кафе. По предварительной версии, она произошла из-за ссоры.

В результате погибли четыре человека, еще четыре получили ранения. Место происшествия оцепила полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее один человек погиб в результате перестрелки возле Университета штата Джорджия в американском городе Атланте.

Инцидент произошел на Пьемонт-авеню. Полицейские прибыли по вызову на место происшествия и обнаружили раненого мужчину, который умер в больнице после госпитализации.