Вашингтон, 11 декабря, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Мать певицы Шер, американская актриса и модель Джорджия Холт ушла из жизни в возрасте 96 лет. Об этом сообщила певица на своей странице в социальной сети.

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«Мамы больше нет», — написала она.

Ранее певица сообщала, что в сентябре ее мать выписали из медучреждения, где она лечилась от пневмонии.

Джорджия Холт выходила замуж шесть раз, от первого брака у нее родилась старшая дочь Шерилин Саркисян, которую знают в мире под псевдонимом Шер.