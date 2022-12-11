Москва, 11 декабря, 2022, 13:48 — ИА Регнум. В рамках всероссийской патриотической общественно-просветительской акции «Казачий диктант — 2022» свои знания по истории и культуре казачества проверили 10 декабря на площадке Российской государственной библиотеки имени Ленина учащиеся казачьих кадетских классов, студенты Московского государственного политехнического университета им. Разумовского (Первого казачьего университета), представители органов исполнительной власти, войсковых казачьих обществ, духовенство, деятели культуры, жители и гости Москвы и присоединившегося Донбасса. Один из читальных залов главной библиотеки страны был практически полностью заполнен.

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«Проведение данной акции дает не только возможность проверить свои знания по истории и культуре казачества, но и расширяет представления нашего народа о казаках и о государственной политике РФ в отношении российского казачества в том направлении, в котором мы сейчас движемся», — сказал ответственный секретарь Совета при президенте РФ по делам казачества Алексей Кириченко.

От имени всероссийского атамана Николая Долуды участников «Казачьего диктанта — 2022» приветствовал первый заместитель (товарищ) атамана ВсКО Константин Перенижко. Он отметил, что интерес к акции растет из года в год и она становится поистине всенародной и объединяющей. За два первых дня только на онлайн площадке «Казачий диктант — 2022» приняли участие в акции свыше 140 тысяч человек.

«И это благодаря тому, что при поддержке Совета при президенте РФ по делам казачества, совместно с Министерством просвещения РФ, Министерством науки и высшего образования РФ, руководителями образовательных организаций казачьей направленности нами немало сделано для становления и развития непрерывной системы казачьего образования в России, начиная с казачьих дошкольных образовательных организаций, казачьих школ, кадетских корпусов и заканчивая вузами. Во главу угла этой системы поставлено патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование чувства любви и долга перед Родиной и способности нести ответственность за ее судьбу. Большое подспорье для участников образовательного процесса — проект «Электронной библиотеки казачества», созданный нашими партнерами на базе Национальной электронной библиотеки. За это отдельное спасибо руководству Российской государственной библиотеки», — сказал Константин Перенижко.

Как отметил Перенижко, акция «Казачий диктант» включена в медиаплан постоянной комиссии при президенте РФ по делам казачества по содействию развитию казачьей культуры на 2023 год.

От имени руководителя Федерального агентства по делам молодежи Ксении Разуваевой её помощник Александр Ильченко пожелал участникам «Казачьего диктанта — 2022» узнать для себя о казачестве что-то новое, открыть для себя казачество с новой стороны. Также обратил внимание на линейку возможностей, которые ФАДМ открывает для молодых людей.

«Приглашаю вас не только на Всероссийский слет казачьей молодежи, который мы ежегодно организуем в партнерстве со Всероссийским казачьим обществом, но и на все форумы и площадки Росмолодежи, а также к участию в грантовом конкурсе», — сказал Ильченко.