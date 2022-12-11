Москва, 11 декабря, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Москве и Подмосковье из-за снегопадов и гололедицы объявлен жёлтый уровень погодной опасности, сообщает 11 декабря Гидрометцентр.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снег в Москве

По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя до 07:00 (мск) понедельника, 12 декабря. Местами ожидаются гололёд и налипание мокрого снега.

До 11:00 (мск) вторника, 13 декабря, вероятность образования гололедицы сохранится.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за снегопада 11 декабря в московских аэропортах задержали более 50 рейсов.