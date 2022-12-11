Москва, 11 декабря, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Правительство России дополнительно направило более 362,5 млн рублей на ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям, в которых родился третий или последующий ребёнок. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба российского правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Копейки

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Средства выделены из резервного фонда правительства.

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Отмечается, что дополнительное финансирование выделено после уточнения количества получателей выплат в субъектах.

«Размер такого пособия равен прожиточному минимуму на детей в конкретном регионе и в среднем по стране составляет 14,5 тысячи рублей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что выплату предоставляют семьям после рождения третьего или последующего ребёнка до тех пор, пока малышу не исполнится три года.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил правила осуществления единовременной денежной выплаты военнослужащим, проходящим службу по контракту в Вооружённых силах России.