Вашингтон, 11 декабря, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Когда украинские беспилотники нанесли удар по базам бомбардировщиков ВВС России более чем в 300 милях от российской границы, киевские власти как бы послали сообщение, что у Украины есть технологические средства, чтобы нанести удар по Москве, которая находится в 250 милях от Украины. Об этом пишет журналист и писатель Дэвид Экс в Forbes.

Luc Viatour Взрыв

«Это вовсе не означает, что Украина собирается напасть на Москву. На самом деле есть веские причины, по которым Киев воздерживается от нападения на Москву. Но возможность нанесения удара по растянувшемуся городу «вызовет несколько бессонных ночей в столице», — приводит журналист слова отставного генерала австралийской армии Мика Райана.

Писатель отмечает, что нападение на Москву станет серьезной эскалацией многомесячной кампании глубоких ударов Украины, которые ранее были сосредоточены на мостах, авиабазах, а также ​​объектах материально-технического снабжения.

Он также считает, что удары по Москве были бы честной игрой, поскольку ВС России наносили удары по Киеву и по другим украинским городам. Отмечается, что в российской столице нет недостатка в потенциальных стратегических целях. При этом у Украины имеется несколько способов нанесения ударов, и самым простым, но и самым рискованным для боевиков были бы диверсии.

Издание пишет, что альтернативой диверсиям может служить удар беспилотника, при этом неизвестно, сколько таких беспилотников осталось в распоряжении у украинских властей.

«Но нет никаких технических причин, по которым Киев не мог бы нацелить их на Москву. Дроны могут летать на расстояние до 620 миль», — заявил журналист.

По мнению обозревателя, главной причиной, по которой киевские власти могут не нанести удар по Москве, является то, что удары по населенным пунктам могут поставить под угрозу мирных жителей.

«Прежде чем совершить набег на Москву, украинские лидеры сначала должны были согласиться с тем же ошибочным утверждением, что нападение на город и убийство мирных жителей ускорит окончание войны», — в заключении написал Дэвид Экс.