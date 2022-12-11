Флорида, США, 11 декабря, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В американском штате Флорида ураганы стали причиной обнаружения останков корабля, который потерпел крушение более века назад. Об этом сообщает The New York Times.

Planetacurioso.com Ураган

Отмечается, что состоящий из дерева и металла объект длиной два метра нашли на пляже города Дейтон-Бич во Флориде.

Ученые выяснили, что это остатки торгового судна, затонувшего более ста лет назад.

«Это реликвия ушедшей эпохи, куда нам редко удается заглянуть», — отметил археолог Чак Мейде.

Специалисты взяли на исследование образцы древесины, чтобы узнать больше о находке.

Как сообщало ИА REGNUM, ущерб от тропического урагана «Николь» в округе Волуша в центральной части американского штата Флорида достиг $481 млн.

Циклон вызвал сильную эрозию почвы в прибрежной части округа, что сделало постройки более уязвимыми при новом ударе стихии.

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