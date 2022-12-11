Москва, 11 декабря, 2022, 07:36 — ИА Регнум. В Центральном административном округе Москвы произошло ДТП с участием снегоуборочной техники. Утром 11 декабря чёрный внедорожник налетел на трактор и скрылся с места аварии. Стоявший рядом с техникой дворник погиб, сообщили очевидцы происшествия.

Трактор

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ДТП произошло на Страстном бульваре. В момент аварии сотрудник ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО» находился рядом с трактором. Прибывшие на место происшествия представители правоохранительных органов констатировали смерть дворника. Техника сильно повреждена.

Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, он задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, главное управление МЧС России в Москве объявило экстренное предупреждение из-за снегопада. Горожан и гостей столицы просили быть аккуратными на дорогах при управлении автомобилями.