Вашингтон, 11 декабря, 2022, 04:57 — ИА Регнум. Специализированный американский военный журнал Military Watch опубликовал статью о превосходных характеристиках российского Су-35, обладающего уникальным опытом, которого нет ни у одного другого современного истребителя. По мнению издания, этот истребитель-тяжеловес — «бесценный актив России», который уничтожил гораздо больше вражеских истребителей, чем любой другой самолёт со времен холодной войны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Су-34 и Су-35 ВС России

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«Поскольку противники Ирана продолжают тренироваться и готовиться к возможным операциям по нанесению ударов по его ядерным объектам с помощью истребителей пятого поколения среди других средств скрытности, Су-35 станет бесценным активом, который может быть доставлен относительно быстро, хотя его жизнеспособность может быстро снизиться из-за возраста программы и ее ограниченной пригодности для ведения боевых действий на уровне шестого поколения», — считает автор статьи.

Как сообщало ИА REGNUM, экипаж Су-35С ВКС России несёт дежурство в зоне специальной военной операции — во время выполнения полетного задания лётчики-истребители обнаружили и уничтожили самолёт противника.