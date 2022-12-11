Пекин, 11 декабря, 2022, 04:33 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что арабские страны должны помочь снизить влияние США в нефтяной отрасли.

Scmp.com Юань

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По информации зарубежных СМИ, власти Китая продвигают в товарообороте свою валюту вместо доллара США, поясняя, что будут использовать Шанхайскую нефтяную и национальную газовую биржу в качестве платформы для проведения расчетов в юанях.

Отмечается, что переход на торговлю в юанях поможет установить собственную валюту для расчёта в нефтяных сделках и ослабить влияние Вашингтона на бизнес в этой сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай планирует нарастить объёмы закупки нефти и газа из арабских стран Персидского залива.