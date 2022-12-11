Под Артёмовском в ДНР «добывают» органы погибших украинских военных
Подполковник полиции ДНР сообщил о прибытии к Артёмовску «чёрных трансплантологов» из США
Бахмут, ДНР, 11 декабря, 2022, 04:31 — ИА Регнум. Несколько человек прибыли в Донецкую Народную Республику за органами погибших киевских боевиков. Об этом рассказал РИА Новости полковник полиции ДНР Виталий Киселёв. Он назвал фамилии «чёрных трансплантологов» и объяснил, что их прибытие вызвано ожесточёнными боями под Артёмовском.
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По его словам, под Артёмовском ВСУ несут колоссальные потери, киевские бойцы погибают там «целыми взводами, а то и батальонами».
Как сообщало ИА REGNUM, военная операция в районе Артёмовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике идёт по плану, постепенно этот город окажется в «котле», заявил 7 декабря офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.