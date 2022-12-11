Бахмут, ДНР, 11 декабря, 2022, 04:31 — ИА Регнум. Несколько человек прибыли в Донецкую Народную Республику за органами погибших киевских боевиков. Об этом рассказал РИА Новости полковник полиции ДНР Виталий Киселёв. Он назвал фамилии «чёрных трансплантологов» и объяснил, что их прибытие вызвано ожесточёнными боями под Артёмовском.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

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«Буквально три недели назад в район Артёмовска прибыла небезызвестная Элизабет де Брю с представителями так называемой ЧВК «Моцарт» — Джоном Уэсли, Эндрю Мильберном и Генри Розельфельдом. На самом деле эти люди «засветились» ещё в 2014–2015 годах как чёрные трансплантологи, когда шли ожесточённые бои на территории Донбасса», — отметил Виталий Киселёв.

По его словам, под Артёмовском ВСУ несут колоссальные потери, киевские бойцы погибают там «целыми взводами, а то и батальонами».

Как сообщало ИА REGNUM, военная операция в районе Артёмовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике идёт по плану, постепенно этот город окажется в «котле», заявил 7 декабря офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.