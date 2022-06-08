8 июня 2022 | Время чтения 1 мин

На Украине объявили о создании «совета по декоммунизации и дерусификации». Эту информацию активно обсуждают пользователи соцсетей.

Татьяна Иващенко, , 10:53 — REGNUM В соцсетях 8 июня активно обсуждают информацию о том, что на Украине объявили о создании «совета по декоммунизации и дерусификации».

Русофобия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Формирование указанного совета инициировало министерство культуры Украины. Этот «совещательный орган» будет заниматься «вопросами дерусификации, декоммунизации и деколонизации».

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«Так там уже не осталось никаких советских памятников. Они там опять все накурились???» — оценил действия Украины подписчик новостного телеграм-канала с ником Black Cat.

«Метро не забудьте удалить из своей страны», — иронизирует Эль К.

«Пока они на Украине только утилизацией собственно населения занимаются», — комментирует E G.

«Ждём дедебилизацию», — пишет Маша.

«Фееричные ***!!! Продолжайте дальше», — оставил эмоциональный комментарий Roman.

«Интересно, а жилые дома, канализацию, водопровод, электросети, телефонные сети, ГЭС, ТЭЦ и прочие объекты, которые построили до 1 991 года, они тоже сломают и «декоммунизируют»?» — спрашивает Мишаня.

«Зеленский не понимает реального положения дел… Всё в игрушки играет», — считает Игорь.

«Нельзя недооценивать непредсказуемость тупизны», — подчеркнул Николай.

«Ну в кого они такие ***», — удивляется Mister Twister.

«Что по деколонизации? Получается, будут избавляться от опеки англосаксов?» — интересуется Q.

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

«Очень полезным делом занято их правительство на фоне постоянных поражений и провалов. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не мешалось», — рассуждает О.

«Да у них там одни клоуны сидят. Зеленский, ты всех уже достал. Вам скоро никакой помощи не будет. Особенно денежной», — высказался Яло.

«Показушники. Европе и США на ваши потуги всё равно», — отметил QR Кот.

«Дык это, насчёт колонизации — это не к России вопрос, вроде как украинцами сейчас Штаты рулят», — смеётся Стас Л.

«Ага, и пусть не забудут снести все заводы, дома, объекты культуры, которые были построены при Советском Союзе. Ещё метро в Киеве не забудьте убрать», — предлагает Наталья.

«Совет по дебилизации», — подытожил обсуждение Дмитрий.