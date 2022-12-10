Москва, 10 декабря, 2022, 22:32 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев хотел бы, чтобы финал чемпионата мира — 2022 в Катаре проходил без участия стран, которые недружелюбно относятся к РФ. Об этом он заявил 10 декабря в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM Дмитрий Медведев

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«О футболе. Классным был бы финал без вражеских стран. Аргентина — Марокко», — написал он.

Финал чемпионата мира назначен на 18 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря сборная Марокко по футболу в матче ¼ финала чемпионата мира обыграла команду Португалии со счетом 1:0. Ранее аргентинская сборная победила в матче с командой Бразилии.