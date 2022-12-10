Алёшки, Херсонская область, 10 декабря, 2022, 21:00 — ИА Регнум. ВСУ нанесли удар по центральному рынку Алешек в Херсонской области, сообщили местные власти 10 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Референдум в Херсонской области по вопросу воссоединения с Россией

Выстрелы были произведены из танка. По предварительной информации, жертв нет — рынок к моменту обстрела бы уже закрыт.

6 декабря в Министерстве обороны России сообщили о сбитии двух ракет HARM в Херсонской области в районе села Морозовка.