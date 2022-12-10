Брюссель, 10 декабря, 2022, 19:25 — ИА Регнум. Власти Евросоюза согласовали кредитную поддержку Киеву в 2023 году на сумму 18 млрд евро, сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Кредиты будут иметь десятилетний льготный период. Государства-члены будут покрывать основную часть процентных расходов за счёт внешних назначенных доходов. Гарантии по этому заимствованию будут предоставлены либо из бюджета ЕС, либо государствами-членами», — говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что решение было принято 10 декабря. На следующей неделе, 12–18 декабря, проект направят в Европарламент для согласования.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о намерении предоставить Киеву «очень льготные кредиты».

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