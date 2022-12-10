Осло, 10 декабря, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Жене белорусского адвоката Алеся Беляцкого Наталье Пинчук вручили Нобелевскую премию мира. Торжественная церемония прошла 10 декабря в здании ратуши норвежского Осло, её транслировал сайт Нобелевского фонда.

Иван Шилов ИА REGNUM Альфред Нобель

Пинчук представляла на церемонии мужа, находящего в заключении в Белоруссии. Председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен вручила ей диплом и золотую медаль с портретом Альфреда Нобеля.

Премии удостоены также представители российского центра «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), ликвидированного по решению суда, и украинского Центра гражданских свобод Ян Рачинский и Александра Матвийчук.

По словам Райсс-Андерсен, комитет чествует тех, кто внёс «вклад в дело мира и человеческого достоинства в эти очень тревожные времена».

Как сообщало ИА REGNUM, лауреаты Нобелевской премии мира были объявлены 7 октября.

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