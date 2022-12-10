Вильнюс, 10 декабря, 2022, 14:32 — ИА Регнум. До конца 2022 года будет завершена установка системы видеоконтроля на границе Литвы и Белоруссии, заявила 10 декабря местным СМИ министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Большая часть границы будет контролироваться стационарными средствами, 6% периметра — мобильными.

Ранее власти Литвы уже установили на сухопутных участках границы четырехметровый забор из металлической сетки с колючей проволокой.

В конце ноября 2022 года в МВД Литвы сообщили о прекращении двустороннего профильного сотрудничества с Белоруссией, обвинив Минск в «гибридной атаке с использованием нелегальных мигрантов».