Вашингтон, 10 декабря, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Журналист издания Today News Africa Саймон Атеба обвинил представителя Белого дома Карин Жан-Пьер, которая прервала брифинг после полемики с ним, в дискриминации африканских репортеров. Это заявление журналист сделал в эфире телеканала Fox News.

The White House Карин Жан-Пьер

«Я могу подтвердить, что уровень дискриминации в отношении меня, африканских журналистов в Белом доме поразителен, безобразен», — отметил Атеба, напомнив, что у репортеров из Африки в Белом доме в течение трех месяцев не было возможности задать вопрос пресс-секретарю.

Он обратил внимание на то, что Карин Жан-Пьер является темнокожей эмигранткой и он тоже темнокожий эмигрант.

Атеба заявил, что Жан-Пьер должно быть стыдно за то, что она не дает задать вопросы африканским журналистам.

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