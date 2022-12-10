София, 10 декабря, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В Болгарии остановлен шестой блок атомной электростанции «Козлодуй». Об этом 10 декабря сообщает Болгарское национальное радио.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

Согласно опубликованным данным, причиной остановки является проблема с системой охлаждения генератора.

Ожидается, ремонт неядерной части блока продлится до 26 декабря.

Ранее пресс-служба АЭС «Козлодуй» сообщала, что специалисты обнаружили незначительную течь теплоносителя между первым и вторым контурами третьего парогенератора. Несмотря на то, что проблем с безопасностью эксплуатации станции выявлено не было, специалисты решили остановить реактор и устранить протечки.

Напомним, что в октябре текущего года работа шестого блока болгарской АЭС была приостановлена по аналогичной причине.