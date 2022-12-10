Сенатор Кирстен Синема покинула Демократическую партию США
Вашингтон, 10 декабря, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Сенатор-демократ Кирстен Синема от Аризоны объявила о выходе из Демократической партии США. Об этом 10 декабря пишет газета The New York Times.
DonkeyHotey
Эмблема Демократической партии США
По информации журналистов, Синема выходит из Демократической партии, она намерена стать независимым кандидатом, поскольку ее не устраивает двухпартийная политическая система Вашингтона.
По ее словам, она «никогда не вписывалась идеально ни в одну национальную партию».
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