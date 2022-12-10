Вашингтон, 10 декабря, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Сенатор-демократ Кирстен Синема от Аризоны объявила о выходе из Демократической партии США. Об этом 10 декабря пишет газета The New York Times.

DonkeyHotey Эмблема Демократической партии США

По информации журналистов, Синема выходит из Демократической партии, она намерена стать независимым кандидатом, поскольку ее не устраивает двухпартийная политическая система Вашингтона.

По ее словам, она «никогда не вписывалась идеально ни в одну национальную партию».

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