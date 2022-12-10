Москва, 10 декабря, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В сентябре 2022 года с личного дела первого космонавта Юрия Гагарина был снят гриф секретности. Теперь документ доступен исследователям, говорится в материале журнала «Русский космос» (издание Роскосмоса).

Mil.ru Юрий Гагарин

В советское время «личное дело» заводилось на каждого сотрудника при приёме на работу или учёбу. При этом документ не был доступен даже самому работнику и хранился в отделе кадров.

Так, в рассекреченных материалах о Гагарине раскрыты подробности получения им комсомольского и партийного билетов, обучение в аэроклубе, авиационном училище, службе в истребительной авиации ВВС Северного флота, нахождение в центре подготовки космонавтов.

Также опубликованы сведения о семейном положении космонавта и его наградах.