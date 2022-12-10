Киев, 10 декабря, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины организовала обыски в 14 храмах Украинской православной церкви в Харьковской области. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба регионального управления СБУ.

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По информации СБУ, обыски проходят в 11 храмах, двух соборах, а также в Свято-Покровском мужском монастыре.

Уточняется, что силовики осматривают территорию, помещения с целью выявления лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.

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