Киев, 10 декабря, 2022, 11:17 — ИА Регнум. На объектах Украинской православной церкви СБУ обнаружила «подозрительных лиц», а также незарегистрированное ружьё и материалы, прославляющие Россию. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

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В ведомстве проинформировали, что на территории Пустынно-Николаевского скита, который расположен в «запрещенной» Чернобыльской зоне, были найдены 16 подозрительных лиц, в том числе мужчины спортивного телосложения. Сейчас их проверяют на причастность к преступлениям. В отношении подозреваемых были составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 46-1 КУоАП «Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению».

По информации пресс-службы, на чердаке скита сотрудники СБУ нашли маскировочную сетку, которую обычно используют в военных целях.

В помещениях Херсонской епархии было обнаружено ружьё без соответствующих разрешительных документов, а также золотой герб и флаг России, добавили в ведомстве.

Сообщается, что СБУ сейчас проверяет сведения о нескольких священнослужителях, которые, возможно, контактируют с гражданами России и Белоруссии.

В ходе обысков сотрудники СБУ также нашли материалы, в которых прославляется Россия. В качестве подтверждения ведомство опубликовало фотографии книг «История русской церкви», «Русская церковь в СССР», а также газеты «Русичи».