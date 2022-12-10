Осло, 10 декабря, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Конфликта между Россией и НАТО удастся избежать, считает генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Боюсь, что война на Украине выйдет из-под контроля. Опасаюсь конфликта между Россией и НАТО, но уверен, что мы его избежим», — сказал он в интервью норвежской телекомпании NRK.

Столтенберг добавил, что «если что-то пойдет не так, это может иметь ужасающие последствия».

Напомним, ранее британская The Times сообщила, что министерство обороны США дало молчаливое согласие на дальние удары Украины по целям на территории России после многочисленных ракетных ударов российской армии по критически важной инфраструктуре киевского режима.

Читайте также: The Times: США не сдерживают Киев от ударов по территории России